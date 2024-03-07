Каким знакам зодиака катастрофически не везет в любви

Астрологи выдели три самых неудачливых

Существует несколько знаков зодиака, которые можно назвать паталогическими неудачниками в любви. Как правило, они довольно часто сталкиваются с серьезными трудностями на личном фронте и им очень сложно найти вторую половинку на всю жизнь. Астрологи выделили три прдставителя зодиакального круга, кому катастрофически не везет в романтических отношениях.

1. Дева

Не смотря на свои качества отличного и надежного партнера, их личная жизнь бывает полна трудностей. Девы склонны искать одну любовь на всю жизнь, и если отношения в итоге терпят крах, представители этого знака будут долго мучиться и искать похожего возлюбленного. Но в итоге их будет ждать только разочарование, ведь повторить прошлые чувства не получится.

2. Весы

Представители этого знака очень трепетно относятся к самой идее любви, поэтому и влюбляются они довольно часто. При легком намеке на романтическое увлечение у Весов может унести голову – и тогда придется страдать из-за неразделенных чувств. Также они очень склонны подстраиваться под своего партнера, поэтому могут терять себя и испытывать сильную зависимость от другого человека. Это может приводить к разрушению отношений в паре и, как следствие, очередным страданиям Весов.

3. Скорпион

У этого знака основная проблема – в собственном характере. Скорпионы являются довольно сильными и независимыми личностями, которым бывает сложно ужиться с другими при несовпадениях в мировоззрении. В жизни они предпочитают завязывать отношения с теми, кто может дать им достойный отпор. И найти такого партнера бывает трудно. В противном случае они просто "сжирают" вторую половинку и идут дальше.

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