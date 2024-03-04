Невезучих знаков зодиака предупредили о проблемах в марте: откуда ждать беды

Весна порадует далеко не всех

Март всегда ассоциируется с началом нового этапа и появлением возможности изменить свою жизнь к лучшему. После холодного зимнего сезона люди чувствуют прилив энергии и готовы на свершения. Однако для некоторых март станет периодом серьезных испытаний.





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