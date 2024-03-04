Любовный гороскоп: эти знаки Зодиака весной закрутит в вихре страсти

Весна приходит, а вместе с ней и чувства

В воздухе запахло весной – а значит, речь пойдет не только о легких интригах, но и о целых соединениях сердец, к которым готовит Вселенная отдельных представителей зодиакального круга. На этот раз звезды пророчат дикую страсть трем знакам Зодиака.

Лев

Весной вам будет хватать забот, веселья и неги. Работа будет интересной, вдохновления будет хоть отбавляй – однако чего-то как будто не хватает. В один момент, предупреждают астрологи, на вас может свалиться та самая большая книжная любовь, которая поглощает чувства и заставляет раствориться в человеке. Что тут можно пожелать? Только счастья и надежд на то, что это будет ваш спутник жизни.

Овен

Казалось бы, карьера должна занять первое место в списке приоритетов и главных забот. Но не тут-то было. Небеса располагают – вы только предполагаете. Вдруг нарисуется тот, кто заставит вас пересмотреть свои приоритеты, и на смену холодному, безразличному чувству к окружающему прилетят те самые бабочки, которые поселятся в животе.

Стрелец

Стрельцы также не будут до поры не видеть дальше своего носа ничего, кроме карьеры. Впрочем, едва ли это плохо: наслаждайтесь и развлекайтесь, хватайтесь за всевозможные проекты. Однако учтите, что в один момент это будет не так легко. У вас в сердце поселится тот, кому вы будете уделять большую часть времени – к нему и будут обращены все ваши мысли. Ничего не поделаешь – весна.

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