Знаменитая 58-летняя актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-бикини

Красотка даст фору многим юным девушкам

Странички знаменитостей в социальных сетях регулярно пополняются откровенным контентом. Актрисы и певицы всех возрастов с готовностью радуют публику своими оголенными телами. Конечно, это неудивительно – женщинам крайне важно чувствовать себя привлекательными и восхищать представителей сильной половины человечества.



На этот раз отличилась знаменитая американская актриса Элизабет Херли. Кинодива уверено приближается к 60-летию, однако это не мешает ей выглядеть роскошно. В свои 58 лет актриса может похвастаться подтянутой фигурой, упругой грудью и красивым ухоженным лицом.

К счастью для поклонников, знаменитость не стесняется оголяться на публике. Артистка выложила в социальные сети жаркий кадр, на котором позирует в откровенном мини-бикини. Стильный наряд для купания лососевого цвета подчеркнул женственные линии фигуры знаменитости, ее длинную шею, роскошный бюст и тонкую талию.

В комментариях знаменитость засыпали комплиментами и признаниями в самых горячих чувствах. Элизабет Херли на собственном примере доказала, что даже в весьма почтенном возрасте можно выглядеть очень привлекательно.

К слову, ранее в социальных сетях обсуждали популярную певицу, которая явилась на шоппинг в одних стрингах и простынке.