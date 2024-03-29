Пышная грудь Штурм внезапно вывалилась из декольте

Знаменитость не стала скрывать собственные достоинства

Певица Наталья Штурм известна своей непосредственностью и отсутствием стеснения собственного тела. Артистка в свои 57 лет активно показывает поклонникам откровенные снимки – иногда в одежде, а порой и без нее. Недавно она снова решила порадовать народ провокационными кадрами.

Штурм опубликовала на своей странице несколько фотографий, на которых предстала в бежевом атласном платье с глубоким декольте. Знаменитость позировала перед фотографом, подбирая лучший ракус, в один момент внезапно засветив грудь в глубоком декольте.

В подобной позиции можно было разглядеть все, что скрыто у звезды под платьем. От итоговых снимков Наталья, вероятно, осталась в восторге, поскольку не смогла выбрать лучший из них.

Как сообщает женский журнал "Клео.ру", поклонники неоднозначно отреагировали на новый пост певицы. Некоторые сделали массу комплиментов ее внешности в 57 лет, а также стройной фигуре. Другие, впрочем, решили пристыдить Штурм за столь провокационную фотосессию в ее возрасте.