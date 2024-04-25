Орбакайте появилась на публике в платье с изображением Пугачевой

Орбакайте вышла в свет с Пугачевой на груди - фото
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка выступила с заявлением

Известные события февраля 2022 года принесли серьезные изменения в жизнь многих российских знаменитостей. Бегство бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой за границу отразилось и на ее родственниках – в частности, в России стали активно отменять концерты дочери советской звезды, Кристины Орбакайте. Однако наследница продолжает демонстрировать свою любовь и поддержку опальной матери.

Так, сегодня, 25 апреля, Кристина Орбакайте выложила в социальные сети видеоролик, на котором пританцовывает под песню своей родственницы. Более того, артистка нарядилась в платье, на груди которого размещено большое изображение Аллы Пугачевой. Надо полагать, таким образом Кристина решила продемонстрировать, что продолжает любить свою мать и во всем ее поддерживает.

Фото: соцсети

На видеоролике Орбакайте широко улыбается и пританцовывает. Свое дефиле в необычном платье с изображением Пугачевой Кристина сопроводила своего рода заявлением – строчкой из новой песни родительницы:

"Жизнь слишком хороша, чтобы грустить!"

При этом скандал с Пугачевой серьезно сказался на концертной деятельности Орбакайте. Общественники требовали лишить ее возможности выступать в России, и многие запланированные мероприятия действительно были отменены.

К слову, ранее стало известно о жестком ультиматуме Пугачевой от Орбакайте.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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