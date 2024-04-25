Канье Уэст объяснил нападение на мужчину, пристававшего к Бьянке Ценсори

Знаменитости пришлось защитить свою возлюбленную

Американский рэпер Канье Уэст рассказал свою версию скандального инцидента, когда он напал на мужчину, пристававшего к его супруге Бьянке Ценсори. После этого случая артисту выдвинули обвинения в нанесении побоев.

Уэст рассказал, что не видел, как приставали к его жене. Об этом рассказала ему Бьянка, утверждая, что какой-то мужчина облапал ее. СМИ сообщали, что девушке залезли руками под платье, хватали за талию, посылали воздушные поцелуи. Это побудило исполнителя отреагировать.

Он подошел к мужчине и начал выяснять с ним отношения, но тот говорил, что ничего страшного не произошло – будто бы все в порядке.

"Нет, это не нормально. Это было не в порядке. Потом ему стало "в порядке", он слишком рано пошел спать", – намекнул рэпер на то, что отправил неизвестного в нокаут.

После этого охрана вывела из заведения мужчину, который приставал к супруге Канье Уэста.

Бьянка Ценсори известна своими провокационными выходами в свет. Девушка не стесняется появляться на публике в прозрачной одежде, не надев нижнего белья. Иногда рэпер сам вносит изменения в ее образ, делая его более провокационными. Например, некоторое время назад артист публично стянул с возлюбленной штаны.