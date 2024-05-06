Киркоров напугал народ выпуклостью в штанах

Люди были в возмущении от увиденного

Филипп Киркоров опубликовал на своей странице снимки с празднования дня рождения. На мероприятие пришло много известных людей, которые фотографировались со знаменитостью. И на одном из попавших в Сеть снимков публика увидела подозрительную деталь.

Свое 57-летие артист встречал в спортивном костюме Chanel из серебристых пайеток. Образ Филипп украсил белой футболкой Dolce&Gabbana, а также белыми кроссовками, перстнями и прозрачными очками. Однако внимание публики было приковано к выпуклости в штанах Киркорова, которая была сильно заметна на фото с Викторией Шеляговой и ее супругом.

В соцсетях появилась масса комментариев по поводу увиденного на снимке с певцом. Кто-то предположил, что так выпирать могли телефон, микрофон или любой другой предмет. Но не у всех в голове появились приличные мысли.

"Стыдоба! Хоть бы свой торчащий агрегат спрятал, а то смотреть противно!" – возмущаются недовольные.

Киркоров никак не комментировал инцидент. Впрочем, недоразумение в серебристых штанах было заметно и на других снимках с мероприятия, на которых было понятно, что ничего вульгарного там не торчит.

Ранее общественники заявили, что Филипп Киркоров снова вошел "не в ту дверь".