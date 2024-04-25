Киркоров согласился поселить Тодоренко у себя дома

Кикроров решил приютить уехавшую в Россию украинку с детьми
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Между знаменитостями давно завязались дружеские отношения

Филипп Киркоров признался, что построил гостевой домик. В нем есть буквально все – и даже для своих друзей и знакомых он оборудовал восемь спален в разных стилях. Например, имеются комнаты в тематике Болгарии, Франции, Британии и Бали. В последней он даже согласен разместить свою коллегу Регину Тодоренко вместе с детьми.

"Там и места побольше, там и детям место есть", – признался артист.

По его словам, гостевой домик очень комфортный и уютный, поэтому жить в нем наверняка всем понравится, передает женский журнал "Клео.ру".

Не так давно Регина Тодоренко получила российский паспорт. Последние несколько лет ведущая работает исключительно для российских телеканалов, хотя начинала свою карьеру в украинских проектах. Знаменитость не раскрывала, пришлось ли ей отказаться от своего украинского гражданства взамен российскому.

К слову, не исключено, что возможный визит Тодоренко вместе с детьми к поп-королю может оказаться проблемным, поскольку Киркоров тяжело выносит гиперактивность отпрысков коллеги. Во время недавних съемок шоу "Маска" Регина решила привести сына с собой, и мальчик едва не довел Филиппа до истерики. Певец даже пригрозил ребенку, что съест его.

Источник: Telegram
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