Голливудская актриса Блант назвала Кончаловского "мерзким и ужасным"

"Мерзкий и ужасный": Кончаловского унизили в Голливуде
Андрей Кончаловский. Кадр: YouTube.com
Режиссеру припомнили о событиях двадцатилетней давности

В далеком в 2003 году Андрей Кончаловский снимал в Голливуде картину "Лев зимой", посвященной событиям 1183 года в Англии, когда правил Генрих II. Принять участие в нем хотела будущая американская кинозвезда Эмили Блант, которая пришла на пробы в 19-летнем возрасте.

Недавно артистка поделилась своими впечатлениями от опыта небольшого сотрудничества с российским режиссером. Она утверждает, что от него у нее остались плохие впечатления – Кончаловский был очень жестоким во время прослушивания и постоянно пытался сбить с толку молодую Эмили. 

По ее словам, на пробах царила женоненавистническая атмосфера. Когда она вышла после беседы с режиссером из кабинета, то чувствовала себя полностью опустошенной и униженной. 

"Я просто должна сказать, что он был мерзким... Действительно ужасным", – заявила Блант.

Знаменитость сказала, что в актерской карьере всегда нужно быть готовым к ударам, но то, что произошло на пробах у Кончаловского, было "пробитым дном".

В итоге на роль российский режиссер взял свою супругу Юлию Высоцкую, а главную роль сыграла голливудская звезда Гленн Клоуз, которая получила за нее "Золотой глобус".

Ранее стало известно, что Высоцкая и Кончаловский столкнулись с убытками после отъезда из России.

Источник: The Sun
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