Высоцкая объяснила нежелание возвращаться в Россию

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Недавно Юлия Высоцкая улетела на Мальдивы вместе с мужем Андреем Кончаловским. Уже неделю она находится в сказочном раю и совершенно не горит желанием лететь домой.
Ведущая заметила, что для нее было очень сложно решиться на эту поездку, потому что она тяжело переживает сборы, смену часовых поясов и акклиматизацию. Однако, оказавшись на острове, Юлия пришла в восторг. Маленький остров поразил ее красотой и уютом. Потрясающие пляжи, вода. И можно выбрать, спуститься на пляж к воде или смотреть на волны из окна своего бунгало.
Очень понравилось Юлии и то, что в ресторанах еда в любой момент, когда закажут отдыхающие. По словам ведущей кулинарного шоу, отдых стал просто идеальным сочетанием всех компонентов.
"Уезжать не хочется", – отметила актриса.
Высоцкую ждут дома: нужно делать новые эфиры кулинарного шоу, да и работа в Театре имени Моссовета никуда не делась. Но теперь у нее будут силы всем этим заниматься.
Артистка уже похвасталась фотографиями в купальнике, лишний раз дав оценить свою великолепную фигуру, которую тщательно поддерживает правильным питанием и спортом.
Напомним, Юлия Высоцкая с 1998 года состоит в браке с Андреем Кончаловским, у них родилось двое детей.
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