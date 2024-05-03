Агутин уехал из России на выступление в ОАЭ

Скоро знаменитость планирует вернуться назад

Стало известно, что Леонид Агутин вынужденно уехал из России после того, как Алла Пугачева решила опубликовать написанную им для нее песню несколько лет назад. Артист оказался в ОАЭ, где у него был запланирован концерт в одном из местных отелей.

О неожиданном отъезде Агутина из России сообщила Виктория Лопырева, которая оказалась в числе зрителей на выступлении певца. Она показала, как отдыхает вместе с подругами под живое исполнение музыканта, подпевает ему и танцует.

"Помню концерт Лени в "Юбилейном" в Сочи очень много лет назад... Тогда он был абсолютно "босоногий мальчик", а я маленькая школьница, которая знала каждую песню наизусть, как и сейчас", – написала модель.

Ожидается, что после этой поездки Агутин поедет в Турцию, где будет давать концерт на курорте Белек. В конце мая у него намечено выступление в Самаре.

Ранее Леонид Агутин рассказал, что произошло на самом деле во время записи концерта "Песня года". Тогда СМИ сообщали, что артист категорически отказался выходить на одну сцену с SHAMAN. Однако, как оказалось, это не так – в день съемок он находился в больнице. Слухи о ссоре между ним и Дроновым исполнитель хита "На сиреневой луне" назвал "вопиющим случаем".