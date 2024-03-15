На концерте Варум не попала в ноты и Агутину пришлось помогать ей допеть

Анжелика Варум страшно оконфузилась на концерте
Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressgloballookpress.com
Певица попала в ноты далеко не с первой попытки

На концерте в Нижнем Новгороде Анжелика Варум страшно опозорилась. Она неоднократно пыталась спеть песню "Как не думать о тебе", но в итоге так и не справилась. Леонид Агутин вынужден был выйти на сцену к супруге и спасти ее от окончательного провала, допев песню за жену. Видео с профанацией выступления выложили зрители в одной из фан-групп звездной четы.

Сначала все шло вполне нормально и обыденно: исполнительница хита "Городок" умудрялась выглядеть достойно, задорно распевая песни вместе с любимым мужем, а дальше началось странное: Певица несколько раз промахнулась мимо нот и сбилась. Гитарист, не удержавшись от легкого троллинга, тут же сыграл пародию на фальшивую мелодию певицы, чем рассмешил ее, отчего Анжелика Варум прекратила петь вообще.

Спасать ситуацию пришлось Леониду Агутину, который присоединился к не попадающей в ноты супруге, в итоге хотя бы с третьей попытки хихикающая Анжелика Варум смогла допеть композицию до конца.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин сокрушается и одновременно гордится их с Анжеликой американской дочерью Елизаветой, которая не может обсудить с ним русскую литературу, зато весьма талантлива в рок-музыке, которой занимается, пойдя по стопам вокалистов-родителей.

Источник: Леонид Агутин и Анжелика Варум | Фан группа ЛААВ ✓ Надежный источник
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