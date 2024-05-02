Собчак намекнула на отсутствие прямого родства между Пугачевой и двойняшками

Собчак неожиданно раскрыла правду о рождении детей Пугачевой
Ксения Собчак. Кадр: YouTube.com
Она уверяет, что родственных связей между артисткой и наследниками нет

Ксения Собчак в своем новом документальном фильме, посвященном теме ЭКО, намекнула, что Алла Пугачева, вероятнее всего, не является биологической матерью своим двойняшкам Лизе и Гарри. По ее словам, в те годы еще не существовало технологий, способных помочь женщине получить здоровые яйцеклетки.

Собчак вспомнила, как супруг Примадонны после всех публичных пересуд признался, что для рождения двойняшек был использован замороженный материал артистки, который она подготвила 11 лет назад. На тот момент ей было 53 года. Однако, по словам врачей-репродуктологов, подобные технологии появились гораздо позже.

Журналистка не стала публично называть имя Пугачевой, но намекнула, что, скорее всего, двойняшки не имеют к ней прямого отношения. 

"Поэтому, если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донорски подбирается сейчас, уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка", – сказала она.

Слухи о том, что Алла Борисовна не является прямой матерью Лизе и Гарри, ходят давно. Публика отмечает, что дети не особо похожи на свою родительницу, хотя общие черты с Максимом Галкиным* у них имеются. О том, что Примадонна не родня своим детям говорил и бывший депутат Роман Худяков, уверяя, что для их рождения была использована чужая яйцеклетка.

Ранее стало известно, почему коллеги отказались от общения с Аллой Пугачевой.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: YouTube
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