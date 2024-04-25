Гитарист Левшин: у Пугачевой после Чернобыля начались псориаз и нейродермит

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Долгие десятилетия известная советская и российская певица Алла Пугачева была одним из знаковых граждан нашей страны. В 1986-м году исполнительница побывала в "зоне отчуждения". Как уверяет работавший с ней музыкант, поездка в Чернобыль сильно ударила по здоровью знаменитости.
Гитарист певицы Александр Левшин заявил, что после рискованного визита у Пугачевой начались серьезные проблемы с эндокринной системой. Музыкант назвал и другие страшные диагнозы Пугачевой. По его словам, она начала страдать от псориаза и нейродермита.
Левшин также добавил, что другие музыканты, сопровождавшие знаменитость в этой поездке, позже тоже начали жаловаться на проблемы со здоровьем. Более того, через два года после посещения Чернобыля команда Пугачевой понесла большую потерю – скончался звукорежиссер.
"По-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно", – рассказал о проблемах бывшей примадонны музыкант.
Как оказалось, столкнувшись с таким мощным ударом по здоровью, Пугачева признала, что ее поездка в Чернобыль была ошибкой. Алла Борисовна заявила, что не понимала, насколько это опасно, поэтому согласилась, о чем потом сильно пожалела.
К слову, ранее Кристина Орбакайте вышла в свет с изображением Аллы Пугачевой на груди.
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