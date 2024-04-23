Новое фото Пугачевой без фильтров шокировало народ

Публика начала подозревать, что состояние артистки ухудшилось

В последнее время Алла Пугачева стала чаще показывать свои фотографии и видео, на которых снимает себя крупным планом с наложением масок и фильтров. Народ активно критикует звезду за попытки молодиться, ведь на других публикациях в соцсетях ее возраст скрыть не удается.

Больше всего людей шокируют последствия возможных хирургических вмешательств, из-за которых, по их мнению, знаменитость стала не похожа на себя. А недавнее фото с поклонниками и вовсе заставило публику шептаться, что со здоровьем Пугачевой ситуация обстоит неважно.

На появившемя в соцсетях снимке Алла Борисовна позирует в черном брючном костюме и серой куртке. Ее лицо было закрыто темными очками. Пользователи обратили внимание, что знаменитость стояла, держась за кресло, словно может упасть в лубую минуту. Кто-то заявил, что один глаз Примадонны был полузакрыт, а другие выразили мнение, что рот артистки перестал смыкаться после череды хирургических вмешательств.

"Болезненная старая бабулька, ее пожалеть только", – пишут ей в комментариях.

Ранее стало известно, сколько стоит единственная квартира Пугачевой в России.

* Максим Галкин признан иноагентом по решению Минюста РФ