Алсу извинилась за нечестную победу дочки Микеллы в проекте "Голос"

Алсу покаялась за позорный скандал с дочерью
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка принесла публичные извинения

Несколько лет назад дочка знаменитой российской певицы Алсу Микелла принимала участие в телепроекте "Голос.Дети". Попытка прославить наследницу на всю страну обернулась громким скандалом. Девочка выиграла конкурс, однако многие были не согласны с этой победой. Позднее выяснилось, что голоса за Микеллу ее родители купили.

Ситуация получилась очень неприятная, многие поклонники заклеймили позором семью артисток. Также люди сильно переживали из-за того, что именитой наследнице победу купили, а другие участники шоу были лишены возможности участвовать в честной битве талантов.

Вокруг этой истории было много разговоров. В свежем интервью Алсу решила покаяться за свое нечестное поведение. Она призналась, что очень хотела добиться победы дочери и использовала свое влияние. Алсу призналась, что пользовалась собственной известностью и "не рассчитала".

Артистка назвала свое поведение нечестным, извинилась перед россиянами, а также перед дочерью, которой из-за действий родителей пришлось столкнуться с хейтом. Ранее Алсу также признавалась, что покупала голоса для победы наследницы, но считает, что делала это в разрешенном каналом количестве.

К слову, ранее Алсу выступила с резкой критикой в адрес российских звезд эстрады.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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