Cоседов объяснил возвращение на НТВ после увольнения из шоу "За гранью"

Знаменитость утверждает, что не прекращал сотрудничество с каналом

Телеведущий Сергей Соседов снова возвращается в эфир НТВ. Ему поручили сидеть в кресле жюри в проекте "ВИА Суперстар", где знаменитости предстоит судить творческие коллективы 80-х и 90х годов. Такое решение было принято после его скандального увольненияиз шоу "За гранью".

Напомним, Соседов жаловался, что после съемочного дня ему неожиданно объявили, что продюсеры начали поиск нового ведущего и в его услугах больше не нуждаются. Известие стало для него крайне неожиданным. После критик говорил, что по сути его вышвырнули с работы, а новый сотрудник испортил его детище.

Знаменитость утверждает, что даже спустя несколько месяцев не догадывается, из-за чего его могли уволить. Он отметил, что передача была сделана специально под него – за 2,5 года он отснялся в более 400 выпусков. Однако свой уход с НТВ в целом Соседов отрицает.

"Просто из одного шоу меня убрали, а в другом меня оставили. Вот и все", – подытожил критик.

Вместе с Соседовым в членах жюри новой программы будут сидеть Наташа Королева, Лера Кудрявцева и Стас Пьеха.