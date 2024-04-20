Cоседов объяснил возвращение на НТВ после увольнения из шоу "За гранью"

Cоседов объяснил возвращение на НТВ после скандального увольнения
Сергей Соседов. Кадр "За гранью", НТВ
Знаменитость утверждает, что не прекращал сотрудничество с каналом

Телеведущий Сергей Соседов снова возвращается в эфир НТВ. Ему поручили сидеть в кресле жюри в проекте "ВИА Суперстар", где знаменитости предстоит судить творческие коллективы 80-х и 90х годов. Такое решение было принято после его скандального увольненияиз шоу "За гранью".

Напомним, Соседов жаловался, что после съемочного дня ему неожиданно объявили, что продюсеры начали поиск нового ведущего и в его услугах больше не нуждаются. Известие стало для него крайне неожиданным. После критик говорил, что по сути его вышвырнули с работы, а новый сотрудник испортил его детище.

Знаменитость утверждает, что даже спустя несколько месяцев не догадывается, из-за чего его могли уволить. Он отметил, что передача была сделана специально под него – за 2,5 года он отснялся в более 400 выпусков. Однако свой уход с НТВ в целом Соседов отрицает.

"Просто из одного шоу меня убрали, а в другом меня оставили. Вот и все", – подытожил критик.

Вместе с Соседовым в членах жюри новой программы будут сидеть Наташа Королева, Лера Кудрявцева и Стас Пьеха.

Источник: News.ru
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