Сергей Соседов вернулся на НТВ после конфликта с продюсерами

Известного ведущего вернули на НТВ после скандала
Сергей Соседов. Кадр "Секрет на миллион", НТВ
Знаменитость появится в новой передаче

Музыкальный критик Сергей Соседов снова получил работу на телеканале НТВ. Его сделали одним из членов жюри в шоу "ВИА Суперстар!". Вместе с ним в креслах будут сидеть Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Наташа Королева.

В новом проекте будут принимать участие музыкальные коллективы, которые были популярны в 80-х и 90-х годах. Всего было выбрано восемь участников конкурса.

"Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, что конкретно судите", – прокомментировал свое назначение Соседов.

Ранее телеканал НТВ отказался продолжать сотрудничество с телеведущим в рамках передачи "За гранью". Об увольнении Соседов узнал внезапно, когда завершились очередные съемки. Сам критик говорил, что по факту его просто выгнали с проекта.

После своего ухода он заявил, что шоу сильно испортилось. По его признанию, он старался придать каждому эфиру лоск, хотя их основа всегда была сложной с человеческой точки зрения. Сейчас же проект "За гранью" превратился в "чернушный" формат, что его невероятно расстраивает.

Ранее Сергей Соседов высказался об уходе Дмитрия Нагиева с ТВ. Он считает, что российское телевидение многое потеряло из-за решения ведущего.

Источник: СтарХит
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