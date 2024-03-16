Фадеев раскрыл причины отказа работать с Полиной Гагариной

Продюсер признался, что не контактирует с бывшими "фабрикантами"

Максим Фадеев, известный российский продюсер, ударился в воспоминания о работе над вторым сезоном "Фабрики звезд". Самым сложным участником проекта он назвал Полину Гагарину, заметив, что это была одна из самых требовательных, несмотря на молодость, конкурсанток шоу.

К нынешнему творчеству певицы продюсер относится индифферентно, к тому же он не общается ни с кем из бывших подопечных. Зато вспомнил, как выматывался во время работы над шоу и сколько бессонных ночей набралось тогда.

Порой композитор возвращался домой заполночь, но не ложился спать, а писал новый хит для очередного конкурсанта. Многие из сочиненных им тогда композиций экс-"фабриканты" исполняют до сих пор.

Такая работа на износ, конечно же, не прошла даром для здоровья маэстро. Он сильно потерял в весе, потому что трудился, забыв о себе.

Напомним, именно Полина Гагарина победила во втором сезоне "Фабрики звезд" и сегодня является одной из самых востребованных певиц российской эстрады.

Ранее мы писали, что Максим Фадеев продал права на исполнение песни "Мой мармеладный" иностранному исполнителю, имя которого не раскрывается. Хит двадцатилетней давности не так давно резко завирусился и стал мегапопулярным среди западных потребителей музыки.

