Друг опроверг смерть блогера Лены Миро

Друг опроверг смерть блогера Лены Миро
Фото: соцсети

Скандальный блогер Елена Миро жива и все с ней хорошо, а новость о ее внезапной кончине в 42 года запустили недоброжелатели, уверен ее друг журналист Максим Новиковский. Он утверждает, что в версии с комой и аварией есть несколько нестыковок.

По его словам, Миро не могла попасть в аварию, поскольку старается не садиться за руль. Водит она плохо, а если приходится, то на дороге остается максимально сосредоточенной и внимательной. 

Если бы блогер находилась в коме, то ее социальные сети не были активными, отмечает Новиковский. Он полагает, что тогда Миро не смогла бы написать, что закрывает свой блог на неопределенное время.

Журналист отметил, что у Лены было очень много врагов среди представителей шоу-бизнеса. И, вероятно, они воспользовались ее отсутствием, чтобы запустить утку о смерти, чтобы отомстить.

"Поэтому всем поверившим в байку про смерть Лены, хочется пожелать всего самого наилучшего и сказать: "Не дождетесь!" – подытожил он.

По слухам, после пропажи Миро на связь перестала выходить и ее мать, которая отправилась в США на похороны дочери. Отец отказался ехать на церемонию, поскольку был обижен на свою наследницу.

Источник: ЖЖ

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