Поклонники сочли пророческим сообщение в соцсетях Лены Миро незадолго до смерти

Фанаты в шоке от трагедии

Сегодня, 24 апреля, по социальным сетям начали активно распространяться сведения о смерти знаменитого российского блогера Лены Миро. Ее семья пока воздерживается от комментариев, однако друзья и знакомые девушки утверждают, что знаменитость скончалась в результате смертельного ДТП. Теперь же всплыло и мистическое обстоятельство трагического события.



Согласно информации из социальных сетей, Елена Миро погибла в Соединенных Штатах Америки. После страшной автокатастрофы россиянка впала в кому. Врачи долгое время боролись за сохранение ее жизни, однако известный блогер скончалась.

Покойная прославилась своими едкими замечаниями в адрес российских знаменитостей. Она активно вела блог в "Живом журнале". Как теперь отмечают поклонники знаменитости, последняя запись на ее странице выглядит пророческой и устрашающей.

Год назад Лена Миро писала, что временно прекращает выкладывать посты в ЖЖ. Блогер пропала со всех радаров, чем не на шутку встревожила фанатов. Как оказалось, люди переживали не зря – жизнь Елены оборвалась в самом расцвете лет.

"Все меняется, и все требует изменений… Блог закрыт. Перерыв это или навсегда, время покажет", – написала тогда Лена Миро.

Как показало время, пауза оказалась вечной. Многим поклонникам данное обстоятельство показалось мистическим. Люди пишут, что судя по всему, каким-то седьмым чувством Елена предсказала свою скоропостижную кончину.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитой российской спортсменки.