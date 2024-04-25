Пригожин отреагировал на критику пышного празднования дня рождения Валерии

Знаменитость не разделяет возмущений из-за его громкой вечеринки

Неделю назад певица Валерия отпраздновала свое 56-летие. Супруг артистки Иосиф Пригожин закатил в ее честь пышный праздник с большим количеством приглашенных звездных гостей. Мероприятие прошло с таким размахом, что вызвало сильную критику со стороны россиян. Народ возмутило, что знаменитости решили устроить гуляния в сложное для страны время и вскоре после теракта.

"Позор Валерии. Ничего святого. В стране напряженная обстановка, а они напоказ. Грустно", – писали им люди в соцсетях.

На это отреагировал Иосиф Пригожин, который не стал скрывать своего возмущения происходящим. Иногда в процессе ответа продюсер мог вставить крепкое словцо, описывающее ситуацию. Так он старался передать, что пока нет никакого запрета на празднование дней рождений в России.

Пригожин отметил, что живет открытой жизнью и ничего не скрывает. Его супруга на критику не отреагировала, поскольку понимает, что это создаст лишний повод для пересуд.

"Мне плевать на хейтеров. Моя покойная бабушка, которая родилась в 1895 году и ушла в 1985-м, всегда говорила: собаки лают, а караван идет", – сказал он.

По словам Иосифа, они публичные люди, поэтому не могут позволить себе прятаться от людей, коллег, ведь пострадает их профессиональная жизнь. При этом они стараются жить тихо, никого не раздражать и максимально себя ограничивать во всем.

Пригожин уверен, что сейчас можно предъявить претензии любому человеку и по любому поводу, поскольку идет охота на ведьм. Но нормальные люди не должны быть циничными и кровожадными.

Ранее певица Валерия высказалась о теракте в "Крокусе".