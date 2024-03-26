Пригожин высказался об уходе Валерии со сцены

"Не хочется прежней гонки": Пригожин сделал заявление об уходе Валерии со сцены
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
17 апреля молодые звезды планируют перепеть песни Валерии в концерте "Трибьют". Но значит ли это, что Валерия решила уйти со сцены?

"В пандемию мы впервые оказались дома, хотя до этого постоянно жили на чемоданах, были на гастролях, – говорит Пригожин. – Валерия тогда начала учить французский язык и заниматься йогой. Я тоже делал что-то. Многие думали, что мы разведемся, а мы ни разу даже не поссорились! И нам так было хорошо дома! Наконец-то с друзьями увиделись нормально, а не на бегу".

"В итоге нам не захотелось прежней гонки, – говорит Пригожин. – Ведь вы не представляете, какое количество сегодня унижений испытывают продюсеры – поставить песню на радио оказалось целой войсковой операцией. Да и не хочется конкурировать с блевотной лексикой блогеров, которых во множестве развелось. Валерия вдруг сказала, что ей тяжело конкурировать с ними, что она не хочет, что ей с ними не по пути".

Но потом у Валерии вышел новый альбом, где были песни и Марии Захаровой, и Максима Фадеева. Только что появились дуэты с Амирчиком, с Мишой Марвиным. "Сегодня за счет уехавших звезд место освободилось для профессионалов, – говорит Пригожин. – И это дало импульс пока отложить уход со сцены Валерии, продолжить работу на сцене". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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