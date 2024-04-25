Отберут все: Алле Пугачевой грозит лишение пенсии при возвращении в Россию

Алла Пугачева с пятым мужем и младшими детьми третий год живет в Израиле. В родных палестинах часто спорят, вернется ли певица. Но есть оно, мешающее возвращению, обстоятельство.

Пугачевой в Израиле положен целый ряд льгот и благ. Например, поскольку у нее там нет собственного жилья, Министерство алии и интеграции, отвечающее за возвращение на Землю Обетованную евреев, гарантирует частичную компенсацию аренды (около 1000 шекелей, или 24600 рублей). Так же Народная артистка Советского союза имеет право на скидки на оплату электричества и арноны (муниципальный налог на землю и здания), на лекарства, на различные мероприятия, бесплатное получение медицинской страховки.

Что же касается пенсии, то на ее получение в Израиле может претендовать только человек, который прожил тут хотя бы 10 лет и делал взносы в пенсионный фонд. А поскольку Пугачева там не работала, то имеет право только на пособие по старости от Института национального страхования "Битуах Леуми". Это около 800 долларов в месяц (примерно 74 тысячи рублей).

Но если артистка уедет из Израиля более чем на 72 дня, то лишится всех выплат пособий и социальных благ. Отберут все! Поэтому ее возращение в Россию под большим вопросом. К тому же сама жена иностранного агента считает, что "нормальные люди сюда не вернутся".