Анфиса Чехова пожаловалась на изменение внешности после косметической процедуры

Телеведущая решила быть откровенной с поклонниками

Анфиса Чехова завоевала огромную популярность в нашей стране как телеведущая, которая не стесняется поднимать самые интимные темы. Знаменитость сохранила высокий уровень открытости и откровенно рассказала о недуге, который сильно повлиял на ее внешность. Более того, Анфиса даже выложила жуткую фотографию на обозрение публики.



Оказалось, что у 46-летней знаменитости заметно опустилось одно из век. Птоз верхнего века случился после косметической процедуры с использованием ботулотоксина. К сожалению, такие манипуляции могут приводить к непредвиденным последствиям. Это вещество иногда ведет себя непредсказуемо даже в руках опытного косметолога.

К процедуре Чехова прибегла, так как хотела подправить ассиметрию бровей, отмечает женский журнал "Клео.ру". В итоге ассиметричность ее лица только усугубилась – один глаз выглядел полуспящим, в то время как второй был здоров и полностью открыт.

"Это еще сейчас хорошая картина. Было прям очень несимпатично", – такими словами сопроводила снимок знаменитость.

Анфиса Чехова не стала ждать, пока непредвиденный эффект сойдет на нет, и обратилась за помощью к специалистам, которые предложили способы ускорить восстановление нормального вида века.

К слову, ранее Анфиса Чехова угодила в скандал в Дубае.