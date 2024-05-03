Кудрявцева призвала спасти Анастасию Волочкову

"Больно и горько": Кудрявцева рассказала о трагедии с Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Знаменитости отдыхают на одном курорте

Новая поездка Анастасии Волочковой на Мальдивы стала одной из самых скандальных за последнее время. И дело не в обнаженных фотографиях с пляжа, к которым публика давно привыкла, а в состоянии знаменитости и ее высказываниях в соцсетях.

Недавно балерина опубликовала пост, в котором обозначила своих критиков непечатными словами и похвасталась билетами на курорт за миллион рублей. После этого молчание прервала Катя Гордон, которая, как оказалось, летела с Волочковой в отпуск на одном самолете. Она выразила возмущение тем, что артистка буквально спивается на глазах у всей страны – и никто с этим ничего не делает. При этом правозащитница отметила, что на самом деле Анастасия летела в экономе, и никакой миллион за поездку она не платила.

"В этом тоже нет ничего дурного, если бы ты не впаривала, оскорбляя, народу иное", – обратилась Катя к балерине.

В одном самолете с Волочковой также была и Лера Кудрявцева. Она видела, что происходит со знаменитостью, и это вызывает у нее ужасные чувства – ведущая считает, что жизнь Анастасии сейчас больше похожа на трагедию.

"Настю надо спасать, а не глумиться над ней... Мне лично давно не смешно смотреть и слушать Настю, мне больно и горько. И жалко", – написала она.

Кудрявцева выразила мнение, что вместо регулярной публикации загулов Волочковой нужно сделать что-то, чтобы ей помочь справиться с пагубным пристрастием.

Ранее Поплавская советовала балерине обратиться к наркологу, но все подобные предложения Анастасия отвергает в резкой форме. Знаменитость считает, что у нее нет проблем с горячительными напитками.

Источник: Telegram
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