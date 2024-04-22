На счетах – ноль: уехавшая Пугачева вывела все деньги из России

"Говорят, что я артистка, // Да ещё капиталистка, // А у меня в швейцарском банке // Огурцов стоит пол банки" – спела частушку Алла Пугачева в 2003 году. Но в этих строчках есть и сегодня доля истины.

Народная артистка СССР уже третий год живет то в Израиле, где получила гражданство благодаря происхождению пятого мужа, то на Кипре, где купила недвижимость и получила паспорт. И сегодня с Родиной ее связывают только три обстоятельства – пока непроданные замок в подмосковной деревне Грязь, квартира в Филипповском переулке, да пенсия, которая певице приходит на карту "Мир" – около 55 тысяч в месяц.

Что же касается банковских вкладов, то, как говорят знакомые исполнительницы, все счет она закрыла и средства вывела. Что было очень уместно. Ведь в феврале Президент РФ подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. А Пугачева и ее муж-иноагент языками за зубами не держат и словно нарочно пытаются попасть под действие этого закона.

"Она получает в России только пенсию, которую копит на карте и не снимает, других банковских продуктов – счетов и вкладов – у нее нет, – говорят в окружении артистки. – Зато в Израиле имеется несколько карт международных пластиковых систем, она сама ходит в магазины и там расплачивается".