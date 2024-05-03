Источники заявили, что Миддлтон и принц Уильям "проходят через ад"

В королевской семье и правда непростой период

Близкие люди рассказали журналистам, что, вероятно, Кейт Миддлтон и принц Уильям сейчас "проходят через ад" из-за обнаружения у принцессы онкологии. Ситуация настораживает и верных поклонников британской монархии, особенно после истории с подставными фотографиями, нанятыми актрисами и нейросетевым видео.

Знакомые утверждают, что из-за признания Миддлтон они буквально "убиты горем".

"Думаю, они (супруги Уэльские) переживают ад, надеюсь, они вернутся. Это действительно личное", – заявили доверенные лица.

Подробностей болезни принцессы нет – только известно, что опухоль нашли не в ее репродуктивной системе. По слухам, у нее может быть рак толстой кишки.

Недавно во время публичного мероприятия у принца Уильяма спросили о здоровье супруги. В ответ он с улыбкой заверил, что у нее все хорошо.

Сейчас Кейт Миддлтон не появляется на публичных мероприятиях, поскольку проходит лечение от рака. Также она старается больше времени проводить в кругу семьи. Когда монаршая особа вернется к своим обязанностям – неизвестно.

Ранее сообщалось, что Уильям старается изо всех сил поддерживать супругу в ее больбе с недугом. Источники рассказали, что он стал Кейт надежной опорой в такой непростой период.