Россияне осудили Наташу Королеву за поведение на новом телепроекте

Поклонникам стыдно за артистку

Известная российская певица Наташа Королева всегда отличалась задорным нравом и непосредственностью. При этом горячий темперамент артистки частенько приводил ее в скандальные ситуации. Так и теперь публика активно обсуждает недавнюю выходку певицы.



Как отмечает женский журнал "Клео.ру", скоро Наташа Королева порадует поклонников своим участием в новом музыкальном телешоу. На проекте "ВИА суперстар" звездное жюри будет оценивать таланты популярных некогда групп, которые давно пропали со всех радаров.

Подробности телепередачи держатся в строжайшей тайне, однако Королева поделилась видеороликом со съемочной площадки. На кадрах артистка активно танцует и старается вовлечь в свои дикие пляски побольше людей. Такой перфоманс звезда устроила под строчки популярной ранее песни "Пьяная Наташа": "Пьяная Наташа на столе танцует, пьяная Наташа всех вокруг целует".

Многим россиянам показалось, что взрослой артистке негоже вести себя подобным образом. Разнузданное поведение Королевой осудили в комментариях к видеоролику.

К слову, ранее Наташа Королева публично поиздевалась над собственной невесткой. В ресторане на праздновании дня рождения наследника Архипа звездная свекровь вдоволь потроллила девушку.