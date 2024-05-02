Россияне осудили Наташу Королеву за поведение на новом телепроекте

Разгоряченная Королева угодила в скандал: "Пьяная Наташа всех вокруг целует"
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Поклонникам стыдно за артистку

Известная российская певица Наташа Королева всегда отличалась задорным нравом и непосредственностью. При этом горячий темперамент артистки частенько приводил ее в скандальные ситуации. Так и теперь публика активно обсуждает недавнюю выходку певицы.

Как отмечает женский журнал "Клео.ру", скоро Наташа Королева порадует поклонников своим участием в новом музыкальном телешоу. На проекте "ВИА суперстар" звездное жюри будет оценивать таланты популярных некогда групп, которые давно пропали со всех радаров.

Подробности телепередачи держатся в строжайшей тайне, однако Королева поделилась видеороликом со съемочной площадки. На кадрах артистка активно танцует и старается вовлечь в свои дикие пляски побольше людей. Такой перфоманс звезда устроила под строчки популярной ранее песни "Пьяная Наташа": "Пьяная Наташа на столе танцует, пьяная Наташа всех вокруг целует".

Фото: соцсети

Многим россиянам показалось, что взрослой артистке негоже вести себя подобным образом. Разнузданное поведение Королевой осудили в комментариях к видеоролику.

К слову, ранее Наташа Королева публично поиздевалась над собственной невесткой. В ресторане на праздновании дня рождения наследника Архипа звездная свекровь вдоволь потроллила девушку.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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