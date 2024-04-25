Дибров и Бузова пофлиртовали на съемках шоу

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Супруга Дмитрия Диброва уехала из России, чтобы пройти курсы детокса в Индии. В это время ее супруг продолжает работать на телевидении и активно флиртует со своей коллегой по проекту Ольгой Бузовой. При записи одного из выпусков ведущие поговорили друг с другом довольно откровенно.
Знаменитости согласились пройти тестирование на детекторе лжи. Первым в кресло сел Дибров, которого Ольга поспешила спросить, нравится ли ему с ней работать. В ответ ведущий отметил, что очень, но больше всего ему симпатична "задняя часть работы", намекая на достоинства фигуры Бузовой.
"Дмитрий, вы сможете меня удовлетворить?" – поддержала флирт телеведущая.
"Да, конечно", – не стал сбавлять обороты женатый Дибров.
После коллеги поменялись местами, и уже Дмитрий начал спрашивать Ольгу о личном. Ему стало интересно, когда девушка в последний раз была в постели с мужчиной и хотела бы она вернуться кому-то из бывших.
Зрителей подобное общение знаменитостей озадачило. Люди выразили мнение, что супруге телеведущего было бы неприятно подобное общение Диброва, если бы она о нем узнала.
Ранее знаменитость, говоря о совместной работе с Бузовой, шутил, что ему сделали операцию на мозг.
Не исключено, что ее могли забрать правоохранители
По их словам, мужчина зарекомендовал себя с профессиональной точки зрения