Дибров и Бузова пофлиртовали на съемках шоу

Брошенный молодой женой Дибров начал подкатывать к Бузовой
Дмитрий Дибров. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Знаменитости задали друг другу откровенные вопросы

Супруга Дмитрия Диброва уехала из России, чтобы пройти курсы детокса в Индии. В это время ее супруг продолжает работать на телевидении и активно флиртует со своей коллегой по проекту Ольгой Бузовой. При записи одного из выпусков ведущие поговорили друг с другом довольно откровенно.

Знаменитости согласились пройти тестирование на детекторе лжи. Первым в кресло сел Дибров, которого Ольга поспешила спросить, нравится ли ему с ней работать. В ответ ведущий отметил, что очень, но больше всего ему симпатична "задняя часть работы", намекая на достоинства фигуры Бузовой.

"Дмитрий, вы сможете меня удовлетворить?" – поддержала флирт телеведущая.

"Да, конечно", – не стал сбавлять обороты женатый Дибров.

После коллеги поменялись местами, и уже Дмитрий начал спрашивать Ольгу о личном. Ему стало интересно, когда девушка в последний раз была в постели с мужчиной и хотела бы она вернуться кому-то из бывших. 

Зрителей подобное общение знаменитостей озадачило. Люди выразили мнение, что супруге телеведущего было бы неприятно подобное общение Диброва, если бы она о нем узнала.

Ранее знаменитость, говоря о совместной работе с Бузовой, шутил, что ему сделали операцию на мозг.

Источник: Вокруг ТВ
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