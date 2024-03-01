Таксист принял молодую жену Диброва за работницу эксорт-услуг

Таксист принял нарядную женщину в белой шубе за "ночную бабочку"

Полина Диброва, супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва, рассказала в своем микроблоге о забавном конфузе, который с ней приключился на днях. Ее приняли за... даму облегченного поведения.

Получилось смешно: в тот день Полина собиралась отправиться на костюмированный праздник и в пять утра вызвала такси к своему дому. Нарядную модель в белой шубе, при полном параде таксист принял за барышню, отработавшую ночь в этом особняке и предположил, что теперь она едет домой.

Супруга Диброва со смехом объяснила, что в таком виде собирается в Шую, где намерена предстать в роли Снежной королевы. Позже на своей странице в соцсетях она с юмором прокомментировала забавную ситуацию.





Напомним, в 2023 году сильно похудевшая модель решила исполнить давнюю мечту: увеличить себе грудь, чтобы вернуть ей былую привлекательную форму. Мужу, говорила модель, понравилось то, что он увидел. Дмитрий Дибров женат на Полине четвертым браком. От первых трех у него двое детей. Счастливый брак принес уже трех сыновей и, может быть, однажды машинки и пистолетики в корзине с игрушками разбавят куклы и плюшевые мишки – Полина подумывает о дочери.

Ранее мы писали о том, как Дибров разъярился за то, что в сети его обозвали "бабушкой".

