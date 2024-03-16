Стало известно, почему Кардашьян согласилась встретиться с новой женой Уэста

Бывшие супруги обо всем договорились

Некоторое время назад очевидцы заметили на концерте американского рэпера Канье Уэста его бывшую и нынешнюю супругу вместе. Ким Кардашьян и Бьянка Цензори активно переговаривались и стояли рядом перед сценой, несмотря на старые разногласия. Издание Daily Mail выяснило настоящую причину, почему модель решилась на такой шаг.

По информации журналистов, последние годы Ким и Канье не могли уладить вопросы совместного воспитания детей – лишь только в недавно им удалось кое-как договориться. Чтобы сохранить весь прогресс, Кардашьян решила поставить своих детей на первое место и сопроводила их на концерт отца.

"С ее стороны это было согласованное усилие", – заявили источники.

Это был первый раз, когда Ким и Бьянку сняли вместе. Утверждается, что в последнее время модель признала, что ее дети хорошо относятся к мачехе, и между ними наладился диалог.

При этом между бывшими супругами сохраняются весомые противоречия по вопросу воспитания совместных детей. Однако это не помешало Кардашьян приехать на концерт, поскольку она хотела выступить единым фронтом со своим мужем и наладить контакт.

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