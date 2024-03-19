Умер хореограф Витаутас Таранда

Жизнь выдающегося деятеля оборвалась на 58-м году

Накануне, 18 марта, в культурной сфере произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь замглавы "Имперского русского балета" Витаутаса Таранды. Выдающемуся культурному деятелю было всего 58 лет. Артист покинул этот мир буквально за неделю до своего дня рождения.

Смерть знаменитого хореографа и танцора была внезапной. Он неожиданно умер в понедельник днем. Кончина звезды стала большим ударом для его родных и близких, а также многочисленных коллег и поклонников. Печальными новостями с общественностью поделился исполнительный директор "Имперского русского балета" Магомед Кулбужев.

Что конкретно унесло жизнь артиста, пока не сообщается. О том, где и когда состоится траурная церемония прощания с культурным деятелем, также сообщат позже.

Витаутас Таранда был выпускником Московского хореографического училища. Известный танцор долгое время работал в Большом театре. Позже он отучился на хореографа и продолжил активно участвовать в культурной жизни России.

К слову, ранее стало известно о внезапной смерти певца, который скончался незадолго до собственного концерта.