Татьяна Брухунова пожаловалась на низкую температуру из-за болезни

Звезда часто откровенничает с подписчиками

Брак со знаменитым российским юмористом Евгением Петросяном сделал его молодую возлюбленную Татьяну Брухунову звездой социальных сетей. Многие россияне с огромным интересом наблюдают за жизнью молоденькой супруги юмориста. Недавно знаменитость рассказала подписчикам о необычной особенности заболевания, с которым ведет непримиримую войну.



Оказалось, что текущий год стал непростым для Татьяны. Девушка призналась, что в этом сезоне страдает от очень сильных аллергических реакций. Кроме того, знаменитость ошеломила поклонников, показав им градусник с экстремально низким показателем. Температура тела измученной болезнью девушки опустилась до отметки в 34,8 градуса.

Татьяна пояснила, что таким необычным образом ее организм реагирует на проблемы со здоровьем. Помимо аллергии, жена Петросяна страдает от гнойного гайморита. Татьяна рассказала, что вынуждена принимать антибиотики, а также регулярно делает особые процедуры. При этом Брухунова сообщила поклонникам, что проколы делать не собирается, она рассчитывает победить болезнь без подобного медицинского вмешательства.

"Почему у меня такая низкая температура? У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание", – рассказала Татьяна.



Ранее стало известно о разделе шикарного наследства Петросяна.