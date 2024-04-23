Дочь не получит ни рубля: что известно о разделе шикарного наследства Петросяна

Дочь не получит ни рубля: что известно о разделе шикарного наследства Петросяна
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Квартиры антиквариат и деньги: у всего этого добра уже есть хозяин

Евгений Петросян женат уже в пятый раз. Причем очередная его супруга – Татьяна Брухунова – младше аж на 44 года. Она примерно одного возраста со старшим внуком Евгения Вагановича. А рожденный в 2020-м правнук может сидеть в школе за одной партой с сыном юмориста Ваганом – они погодки. Вот такие вот чудеса биологии.

Помимо сына Вагана, Брухнова родила от старого человека еще и дочь Матильду. Со стороны кажется, что она рожает снова и снова, чтобы после ухода Петросяна получить как можно больше из многомиллионного наследства. По закону, напомним, половина полагается в жене, а вторая половина делится в равных долях между ею и остальными наследниками в соответствии с очередностью. И поскольку у Петросяна есть 56-летняя дочь Викторина, то она тоже может претендовать на долю в наследственной массе. Но ничего не получит.

Фото: Утро.ру

"Все имущество артиста давно записано на молодую жену, – рассказали в окружении юмориста. – В завещании она – единственная наследница всего состояния. А старшая дочь не получит ни рубля. И ей, если будет желание, придется через суд оспаривать завещание. Потому что в противном случае ничего не полагается – все достанется предприимчивой уроженке Тулы".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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