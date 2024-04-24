Басков назвал Лолиту "черной вдовой"

Артист задел коллегу за живое

Николай Басков и Лолита Милявская знают друг друга много лет и, как известно, второй половинки у каждого нет. Скоро знаменитости будут вести премию телеканала "МУЗ-ТВ", и натуральный блондин раскрыл свое отношение к вероятным более близким отношениям с артисткой.

Во время гала-ужина 47-летний Басков намекнул, что побаивается встречаться с Лолитой из-за ее прошлого. Браки знаменитости потерпели крах, в связи с чем певец придумал для нее обидное обзывательство.

"Лолита – она же черная вдова!" – приводит слова Николая женский журнал "Клео.ру".

Как известно, черной вдовой принято называть женщину, которая хоронит всех своих мужей. При этом все пятеро официальных избранников Милявской до сих пор живы – каждый из них нашел свое счастье в новых отношениях.

Сам Николай держит свою личную жизнь в секрете. Он был однажды женат, а еще один раз едва не дошел до алтаря с Викторией Лопыревой. Хотя многие называли эти отношения пиар-романом, Басков признавался, что попросту ему было сложно отказаться от своего одиночества.

Ранее сообщалось, что Лолиту Милявскую официально вернули на ТВ после скандала с вечеринкой Ивлеевой.