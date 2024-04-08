Лолита пообещала наказать использовавшую ее имя мошенницу

Лолита попала в грязный скандал: "Ждет уголовочка"
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артистка решила проявить принципиальность

Знаменитая российская певица Лолита Милявская отличается добрым характером и редко вступает в открытые конфликты, предпочитая отшучиваться и с юмором подходить к сложным ситуациям. Однако и ее терпению бывает предел. Так, недавно артистка оказалась замешана в грязном скандале.

До Лолиты дошла информация о некой девушке по имени Маша, которая бессовестно спекулирует на имени популярной певицы. Дамочка активно продвигает в социальных сетях свои услуги по сопровождению бизнесменов. Мол, благодаря ее навыкам, предприниматели смогут заработать намного больше.

При этом девушка не стесняется нагло врать своей аудитории. В частности, она объявила, что ее услугами пользуются многие российские знаменитости, в том числе и Лолита Милявская. Певица была в шоке от такой информации и объявила, что никакую Машу не знает.

Артистка призвала внимательно относиться к информации в соцсетях и всегда перепроверять ее в первоисточнике. Более того, за незаконное использование собственного имени Лолита готова строго наказать мошенницу, отмечает женский журнал "Клео.ру".

"Я предупредила и не говорите, что поверили мошенникам сразу. А Машу будет ждать уголовочка", – сообщила певица.

К слову, ранее Милявская сделала заявление о деликатной проблеме.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей