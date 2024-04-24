KP: россияне против возвращения Никиты Преснякова в Россию

Преснякову окончательно закрыли дорогу в Россию: что случилось
Никита Пресняков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист совершил скандальный поступок

Никита Пресняков, который перебрался в США после риска мобилизации, снова разгневал россиян. Причиной для этого стали фотографии внука Пугачевой в компании известных российских иноагентов. Это, пишет "Комсомольская правда", может окончательно закрыть ему возвращение в Россию.

Ранее Пресняков принял участие в вечеринке группы Little Big, ее солист Илья Прусикин* входит в список иностранных агентов. Музыканта снимали, пока он веселился в компании других беглых российских звезд, в числе которых также оказался Андрей Бурковский.

По данным СМИ, Никита перестал скрывать свое отношение ко всему, поскольку в последнее время его бабушка и мать лишились заработков на Родине.

Известно, что сейчас сын Орбакайте пытается строить карьеру за границей. Он изменил свое имя на более благозвучное для американцев, став Ником Пресом. В Штатах артист занимается написанием музыки и готовится к гастрольному туру. 

При этом он неоднократно признавался, что на чужбине ему бывает очень скучно. В связи с этим Никита стал активно заниматься спортом, пробуя себя в скалолазании и катании на мини-байках. Его супруга, по слухам, нигде не работает, но у нее осталась фирма в России, которая приносит ей ежегодно около 10 млн рублей.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Комсомольская правда
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