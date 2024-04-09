Бурковский и сын Орбакайте пришли на вечеринку к иноагенту в США

Бурковский и сын Орбакайте пришли на вечеринку к иноагенту в США
Андрей Бурковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитости развлекались в компании других беглых россиян

Андрей Бурковский стал одним из гостей, приглашенных на празднование 39-летия российского исполнителя Ильи Прусикина* из группы Little Big. Вместе с ним на вечеринке также оказался Никита Пресняков с супругой.

Мероприятие в честь артиста организовала его возлюбленная Софья Таюрская, которая, вероятно, и отправила всем приглашение. Гулять российские эмигранты начали в обеденное время – одними из первых пришли сын Орбакайте с женой Аленой. Музыкант исполнял песни под гитару, пока его возлюбленная загорала у бассейна.

Под вечер пришел и Бурковский, который тоже взял с собой возлюбленную. Он развлекался и позировал с гостями для совместных фото.

Фото: соцсети

Последние два года актер и музыканты проживают в Соединенных Штатах Америки. Бурковский играет в постановках российского режиссера Молочникова, а также заявляет о намерении открыть собственную актерскую школу. При этом, как ранее рассказывала его мать, в США артист сам отправился для обучения актерскому делу.

Недавно стало известно, что Бурковский получил большую роль в США.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: соцсети
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей