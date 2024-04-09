Бурковский и сын Орбакайте пришли на вечеринку к иноагенту в США

Знаменитости развлекались в компании других беглых россиян

Андрей Бурковский стал одним из гостей, приглашенных на празднование 39-летия российского исполнителя Ильи Прусикина* из группы Little Big. Вместе с ним на вечеринке также оказался Никита Пресняков с супругой.

Мероприятие в честь артиста организовала его возлюбленная Софья Таюрская, которая, вероятно, и отправила всем приглашение. Гулять российские эмигранты начали в обеденное время – одними из первых пришли сын Орбакайте с женой Аленой. Музыкант исполнял песни под гитару, пока его возлюбленная загорала у бассейна.

Под вечер пришел и Бурковский, который тоже взял с собой возлюбленную. Он развлекался и позировал с гостями для совместных фото.

Последние два года актер и музыканты проживают в Соединенных Штатах Америки. Бурковский играет в постановках российского режиссера Молочникова, а также заявляет о намерении открыть собственную актерскую школу. При этом, как ранее рассказывала его мать, в США артист сам отправился для обучения актерскому делу.

Недавно стало известно, что Бурковский получил большую роль в США.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ