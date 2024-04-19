Овсиенко отреагировала на слухи о проблемах с алкоголем

Опухшая и неузнаваемая Овсиенко рассказала о своем недуге
Татьяна Овсиенко. Кадр "Россия 1"
Артистка рассказала о своем недуге

Недавний концерт Татьяны Овсиенко обсуждали многие – в первую очередь из-за изменившегося внешнего вида певицы. 57-летняя артистка предстала перед публикой опухшей, пошатывающейся на сцене, страдающей от проблем с координацией, из-за чего пошли слухи о ее пагубном пристрастии к алкоголю.

Однако сама Овсиенко утверждает, что не имеет зависимостей. Ежегодно ей приходится давать по 200 концертов, что было бы невозможным, если бы она имела излишнюю любовь к алкоголю. По ее словам, у нее и правда есть проблема, но другого рода – после аварии артистка страдает от болей в позвоночнике.

"Просто нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал. А я, бывает, лентяйка", – призналась она.

При этом соседи знаменитости утверждают, что чуть ли не ежедневно к ней в квартиру приходит курьер из ближайшей алкогольной лавки, который приносит по несколько пакетов, доверху набитых товарами. Люди шепчутся, что у Татьяны и правда есть зависимость, в которой она не хочет себе признаваться.

Ее коллеги, которые работали с певицей вместе на концертах, утверждают, что не замечали за ней каких-либо проблем – каждое выступление звезда вела себя профессионально. Хотя представление в Краснодаре их тоже очень настораживает.

Источник: Хватит слухов!

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