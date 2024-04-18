49-летняя Лель объяснила отказ от общения с бывшим мужем

49-летняя Лель объяснила отказ от общения с бывшим мужем
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
В столичном кинотеатре "Художественный" состоялась премьера драмы Александра Проста "Почему ты?", снятой по его же книге "Содержанка". Среди звезд, оценивших картину про питерскую проститутку, была и Катя Лель. Певица дала эксклюзивное интервью "Утро.ру".

В конце прошлого года Катя Лель развелась с мужем Игорем Кузнецовым, с которым состояла в браке с 2008-го. В шоу-бизнесе все были шокированы случившимся, ведь со стороны казалось, что у 49-летней певицы была идеальная семья. В  окружении артистки рассказывали, что причиной развода могли послужить измены со стороны мужа. 

Катя сообщила "Утро.ру", как сегодня теперь уже бывший муж участвует в воспитании общего ребенка – 15-летней Эмилии Кузнецовой.

"Папа встречается с ребенком в ресторанчиках, – говорит Катя. – Дает ей какие-то деньги, хотя и не столько, как хотелось бы. Я с ним не общаюсь, хотя никакой обиды на него у меня нет".

Лель убеждена, что еще обязательно будет счастлива. "Я верю, что каждому из нас уготовлен тот человек, который уже есть в нашем подсознании, и он приходит в тот самый момент, когда придет время, – говорит исполнительница. – У меня такого пока нет, но, я уверена, что он обязательно будет совсем скоро. Вселенная мне его уже готовит". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Но насколько важно, чтобы будущий возлюбленный Лель разделял ее взгляды на инопланетян? "Однозначно, он должен быть осознанным человеком, – считает артистка, – Иначе, если он будет в низких частотах, мне с ним будет не о чем говорить". 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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