Аршавин заявил, что Барановская забрала все его награды

"Дебилизм": Аршавин жестко высказался о Барановской
Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По его словам, бывшая избранница лишила его памятных вещей

Футболист Андрей Аршавин рассказал о памятных вещах, которые накопились у него за время спортивной карьеры. Он утверждает, что многое из этого осталось у его бывшей возлюбленной Юлии Барановской. Например, игровой мяч с "Энфилда", на котором расписались все члены команды. Его местонахождение ему сейчас совершенно неизвестно, как и статуэтки лучшего игрока месяца в АПЛ и медали с Евро-2008.

"После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только", – высказался он.

Также спортсмен оценил успехи сына Арсения в одном из недавних матчей. Парень сумел забить прямым ударом с углового – подобного в профессиональной жизни Аршавина не случалось. Он попадал по перекладинам или в ближнюю штангу.

По словам футболиста, когда он увидел гол собственного ребенка, то порадовался за его успехи. Но в целом он не разделяет восторга по этому поводу.

"Не понимаю, почему вокруг этого гола такой ажиотаж. Наверное, все дело в том, что фамилия Арсения – Аршавин", – говорит он.

Андрей заявил, что сына не нужно теребить сравнениями с отцом. Сейчас он спокойно занимается футболом, так и должно быть.

Источник: Спорт-экспресс
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