Известный комик Пушкин рассказал, что ТНТ платило ему 60 тысяч рублей за шутки

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Комик Костя Пушкин после своего участия в телевизионных юмористических проектах для ТНТ решил продолжить сотрудничество с телеканалом. По его словам, за эту работу он никогда не получал много денег.
Основной бонус для него в то время был – просто показаться на ТВ, поскольку в будущем его могли пригласить выступить на корпоративе. Это и становилось для артиста основным источником заработка.
После участия в юмористических проектах Пушкин устроился на ТНТ, чтобы писать шутки для сериалов. О работе он вспоминает с пренебрежением, поскольку признается, что ему казалось, будто он причастен к созданию халтуры. Оплачивался такой труд ежемесячно, а не по факту сделанного.
"Там деньги платили прям небольшие, 60 тысяч рублей в месяц", – рассказал юморист.
За эту сумму он даже особо не приходил на место работы, а сделать что-то хорошее во время написания у него не получалось. В итоге Пушкин спустя пять месяцев принял решение уволиться.
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