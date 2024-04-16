Участнице "Новой Битвы экстрасенсов" Халы стало плохо во время испытания

Девушка не смогла самостоятельно справиться

Популярное в нашей стране телешоу "Битва экстрасенсов" продолжает выходить на телеэкраны. Сейчас россияне с замиранием сердца смотрят 24-й сезон передачи. Как и следовало ожидать, проект не обходится без таинственных эксцессов. Так, одной из участниц недавно потребовалась серьезная помощь после жуткого ритуала.



Экстрасенсы отправились в Краснодар, куда их вызвали на помощь местной семье. Несчастные люди мучались из-за сновидений, в которых к ним приходит "человек без кожи". Они считали, что это злой дух, который хочет получить человеческую кровь. Подтверждал такое предположение тот факт, что за короткий период времени сразу три представителя семейства получили серьезные травмы с кровопотерями.

Одна из участниц проекта, шаманка Тамара Халы провела сложный ритуал для того, чтобы взять на себя "демона", которого, как она утверждает, ей удалось обнаружить в доме несчастного семейства. Дальше начались проблемы. Девушка не смогла самостоятельно справиться с нечистым духом и изгнать его из себя.

К счастью, на подмогу быстро прибыли коллеги знаменитой шаманки и совместными усилиями удалось облегчить ее страдания, прогнав злую сущность. Сначала Тамара чувствовала себя неважно, но постепенно смогла оправиться от пережитого опыта.

К слову, ранее экстрасенс Циминтия ужаснула россиян предсказанием на текущий год.