Молодой актер из Донбасса Никита Щербак стал звездой сериала "След"

Новый секс-символ кино: молодой актер из Донбасса стал звездой сериала "След"
Фото: личный архив Никиты Щербака
Культовый российский криминальный телесериал "След", рассказывающий о буднях вымышленной Федеральной экспертной службы, выходит на различных телеканалах с 2007 года. К сегодняшнему дню в эфир вышло более трех тысяч серий.

Съемочный процесс проходит интенсивно: одновременно снимаются как минимум шесть серий. А в главных и второстепенных ролях снялось уже более 6000 актеров. Среди них и Никита Щербак, студент актерского факультета Институт театрального искусства имени Кобзона. До сих пор его знали в основном как поэта, лауреата престижных литературных премий. Но после выхода серии с ним об актере заговорили как про одного из новых секс-символах нашего кино.

Фото: личный архив Никиты Щербака

-До 2014 года я жил на Донбассе, в cеле Кленовка Донецкой области, - рассказал "Утро.ру" Никита Щербак. – Когда к власти пришел Петр Порошенко. И перед началом так называемой "АТО" он дал десять суток всем, кто не согласен с проводимой политикой, чтобы уехать, и открыл границы. К этому времени в нашем поселке уже стали появляться украинские десантники. Мой отец попал на сайт "Миротворец" (позиционировал себя как Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности – Прим. ред.) за работу в полиции созданной тогда ДНР, и мы решили уезжать, потому что оставаться стало опасно – могли расправиться со всеми членами семьи. Оставили дом и все имущество, взяли только две сумки с документами и теплыми вещами,  и уехали на пункт размещения в Ростовской области".

Фото: личный архив Никиты Щербака

А дальше было несколько тяжелых лет скитаний. Щербак жил в Дагестане, в зале ожидания на железнодорожном вокзале Ростова, в Ставрополе, в Челябинске, в детском лагере Миасса, в общежитии Нижнего Тагила... Именно там в 2017 году Никита Щербак дебютировал в кино – попал в массовку фильма Сергея Урсуляка "Ненастье". "Потом мне исполнилось 18 лет и я поехал поступать в Крым на историка, – продолжает Никита. – Как-то, обучаясь на первом курсе, случайно попал на съемку фильма "Клятва". Познакомился с кастинг-директорами, режиссерами, и вскоре меня пригласили в театральную студию "Интро". Но и роли в кино стали предлагать – так в моей жизни появился детективный сериал "Бим-2".

Фото: личный архив Никиты Щербака

А в 2019 году онвпервые пришел на кастинг "Следа". Но сняться ему там удалось только с третьей попытки– 2023-м. В ту пору Никита уже учился на актера в столице. И утвердили его без проб!

"Мне за 4 дня пришлось выучить 20 страниц текста! – признается Никита. – Съемки всех сцен с моим участием заняли четыре дня – работать приходилось и на улице, и ночами. Причем в последний съемочный день у меня температура поднялась до 40 градусов, но я сбил ее до 38 и все равно пошел в кадр, чтобы никого не подводить. На следующий день меня увезли на "скорой" с пневмонией".

Самым сложным, по словам Никиты, был эпизод, где надо было, подобно йогам, стоять голыми ногами на досках Садху (устройство в вертикальном положении гвоздями с обращенными вверх остриями – Прим. ред.) "Я отказался от помощи дублера, потому что сам хотел передать состояние и боль своего персонажа", – вспоминает актер.

Запоминающаяся внешность,  актерская харизма, поставленный голос – Никита Щербак способен составить конкуренцию многим раскрученным звездам. Успех обязательно придет.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

Выражение лица Кунгурова в гробу поразило знакомых

Люди увидели, насколько блаженным выглядил артист

Россия нанесла последний удар по сбежавшей Дапкунайте

Больше со страной знаменитость ничего не связывает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей