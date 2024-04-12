Павел Деревянко объяснил, почему никогда не уедет из России

Деревянко сделал заявление об эмиграции: "Многие начали уезжать..."
Павел Деревянко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Артист решил быть откровенным

Тема отъезда за границу в последние годы стала максимально актуальной для российских знаменитостей. Существенное число артистов решили попытать счастье на чужбине. Своим мнением по поводу эмиграции поделился популярной российский актер Павел Деревянко.

В первую очередь, он подчеркнул, что не разделяет агрессию, которую многие испытывают по отношению к уехавшим звездам. Деревянко напомнил, что обстоятельства у людей могут быть разными и каждый имеет право на то, чтобы выбрать для себя подходящее место для проживания.

Артист отметил, что не считает нужным осуждать кого-то, однако лично он не представляет свою жизнь за пределами России. Деревянко признался, что в момент массового отъезда многих коллег за границу сам решил примерить для себя такой же путь, но пришел к выводу, что и года не сможет прожить на чужбине. Артист заявил, что собирается всю свою жизнь провести на российской территории в окружении родных и близких.

"Я это твердо осознал, как раз когда многие начали уезжать. Я общался с самим собой, смотрел на себя со стороны и понял, что на чужбине в буквальном смысле умру, просто сдохну, и года не пройдет", – объяснил невозможность переезда артист. 

К слову, ранее Павел Деревянко предъявил публике новую возлюбленную.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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