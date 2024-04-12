Глафира Тарханова снялась обнаженной в новом сериале

В Сеть слили фото обнаженной Тархановой
Глафира Тарханова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость предстала в откровенном виде

Популярная актриса российских сериалов Глафира Тарханова снялась в сериале "Обоюдное согласие". По сюжету она играет женщину, которая регулярно подвергается психологическому и физическому насилию со стороны супруга. И киноповествование включает в себя множество откровенных сцен.

Для многодетной матери Тархановой подобный сценарий не стал проблемой – она согласилась сниматься обнаженной, если это требуется для передачи художественной задумки. На кадрах из сериала, которые появились в Сети, актриса позирует топлес, а иногда и вовсе показывае себя обнаженной.

Кадр сериала "Обоюдное согласие", 2023

Недавно артистка сообщила публике о пятой беременности. У нее с супругом Алексеем Фаддевым уже есть четверо сыновей, где старшему недавно исполнилось 16 лет. Не исключено, что сейчас пара надеется на долгожданную девочку.

Тарханова старается не показывать своих детей публике, поскольку, по ее мнению, не стоит смешивать личную жизнь и профессиональную.

Ранее в Сети появилась фотография оголенной Водонаевой в миниатюрных трусах.

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