Водонаева показала фигуру в едва заметных трусах

Знаменитость похвасталась стройными формами

Известный блогер Алена Водонаева сообщила, что начала подготовку своей фигуры к лету. В целом она не жалуется на то, что запустила себя в холодный период года – знаменитость только хочет избавиться от лишних пяти килограммов, которые лично ее не устраивают.

Водонаева рассказала, что не любит, когда ее тело выглядит слишком "сочным". Ей по душе торчащие кости, скулы и тонкие ноги. Сейчас она планирует стремиться к своей цели, используя для этого принципы здорового питания, спорт и массажи.

Худеть на популярных препаратах блогер категорически отказывается – она говорит, что не хочет вредить собственному здоровью. Поэтому выбирает долгий путь к идеальному телу, вместо быстрого, но рискованного.

Знаменитость уже приступила к первым процедурам. Она показала поклонникам фото из процедурного кабинета, на котором похвасталась стройным прессом. Позировать Водонаева решила в едва заметных трусах, которые выдают клиентам в массажных салонах.

"Я стараюсь больше ходить пешком и вывозить питанием", – поделилась она.

Ранее в Сети появилось фото, на котором Алена Водонаева скинула нижнее белье и задрала ногу.