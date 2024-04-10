Прах Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище

Прах артиста пока не обрел покой

Большая трагедия в культурной сфере – смерть народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта произошла почти месяц назад, однако его прах так и не был предан земле. Наконец, родственники знаменитости определились с датой траурного мероприятия.



Так, стало известно, что прах выдающегося культурного деятеля будет захоронен в будущее воскресенье, 14 апреля. Александр Ширвиндт обретет свое последнее пристанище на популярном у именитых артистов погосте – Новодевичьем кладбище.

Такой информацией с общественностью поделились представители "Театра Сатиры". В культурном учреждении подчеркнули, что родные и близкие приняли решение проститься с Александром Ширвиндтом в узком кругу родственников, а также сотрудников самого театра. При этом известно, что похороны состоятся после 12 часов.

Напомним, Александр Ширвиндт последние дни своей жизни провел в больнице. Он скончался на 90-м году жизни под наблюдением медицинских экспертов 15 марта. Тело знаменитости было кремировано и вскоре его прах предадут земле.

К слову, ранее стало известно, что после смерти Ширвиндта в "Театре Сатиры" разгорелся громкий скандал. Последнюю театральную постановку с участием знаменитого артиста сняли с программы.Подобный шаг спровоцировал скандал, поскольку некоторые участники не согласились с ним.